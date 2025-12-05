Adalet mücadelesini sürdüren ailelere rağmen 11. Yargı Paketi Komisyon’dan geçti

TBMM Adalet Komisyonu, kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni İsias Otel’de çocuklarını kaybeden ailelerin itirazlarına rağmen oy çokluğuyla kabul etti.

İsias Otel faciasında çocuklarını kaybeden Kıbrıslı aileler, teklif gündeme gelir gelmez açıklama yaparak özellikle infaz rejiminde değişiklik içeren 27. maddeye tepki göstermişti.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, düzenlemenin deprem davalarında ceza indiriminin önünü açtığını vurgulayarak söz konusu maddenin “deprem suçlularını koruyan af niteliğinde bir girişim” olduğunu açıklamıştı. Dernek, İsias gibi kitlesel kayıpların yaşandığı davalarda sanıkların daha kısa sürede tahliye edilmesine yol açabilecek bir düzenlemenin kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

Dernek tarafından yazılı yapılan açıklamada “İsias bir cinayettir, deprem suçları hiçbir indirime konu olamaz” denilerek infaz koşullarının hafifletilmesinin toplum vicdanını yaralayacağı, adalet duygusunu zedeleyeceği ve gelecekte benzer sorumsuzluklara kapı aralayacağı ifade edilmişti.

Yalnızca Kovid-19 ile ilgili maddede değişiklik yapıldı

AK Parti tarafından hazırlanan teklif, Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel’in başkanlığında ele alındı. Adalet Komisyonu üyeleri görüş ve değerlendirmelerini sundu, teklifin tümü üzerinde yapılan oylamada paket oy çokluğuyla kabul edildi.

Komisyonda yalnızca Kovid-19 ile ilgili maddede değişiklik yapıldı. Buna göre, düzenlemeden kasten öldürme suçlarını üstsoy veya altsoya, eşe, boşandığı eşe, kardeşe; çocuğa, kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da kadına karşı işleyen hükümlüler, ayrıca cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hüküm giyenler ile çocuk istismarı failleri yararlanamayacak.

Ailelerin tüm uyarılarına rağmen teklif, Komisyon geçti.