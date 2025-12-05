Erhürman - Holguin görüşmesi 1 saat sürdü
Kıbrıslı Türk liderTufan Erhürman ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar arasındaki görüşme sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan, Erhürman ile Holguin’in baş başa gerçekleştirdiği görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Holguín, yarın saat 10.00’da Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüşecek.
