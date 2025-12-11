Üç saatten fazla süren 3'lü görüşme sona erdi
Kıbrıslı liderler Tufan Erhürman ile Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in katıldığı üçlü görüşme sona erdi.
Görüşme, ara bölgedeki BM İyi Niyet Ofisi’nde saat 16:00’da başladı ve 19.20'de sona erdi.
Tufan Erhürman görüşmeyle ilgili bugün saat 20.15'te Cumhurbaşkanlığı'nda basın açıklaması gerçekleştirecek.
