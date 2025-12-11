Narenciye sektöründe ortak adımlar görüşüldü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bugün Mersin Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Kemal Kaçmaz ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, narenciye sektörünün geleceği ve güncel sorunlar ele alındı.

Toplantıda CTP Genel Başkanı İncirli’ye, Milletvekilleri Armağan Candan, Fikri Toros, Filiz Besim, Ceyhun Birinci, Fide Kürşat ve Salahi Şahiner eşlik etti. Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen narenciye soğuk hava deposu projesi, sektörün sürdürülebilir büyümesi ve üreticilerin rekabet gücünün artırılması konuları üzerinde duruldu. Ürünlerin AB standartlarına uyumu, sertifikasyon süreçlerinde teknik destek ve Türkiye pazarına erişimin kolaylaştırılması da gündeme geldi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, tarımsal üretimin güçlendirilmesi, ihracat kapasitesinin artırılması ve üreticinin uluslararası normlara erişiminin desteklenmesi yönündeki kararlı duruşunu yineledi.