Sonay Demirpençe yeniden başkan seçildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin Olağan Kongresi Naci Talat Barış ve Dostluk Evi’nde yoğun katılımla gerçekleşti. Mevcut başkan Sonay Demirpençe, kongrede yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Gerçekleşen kongrede Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin yeni yönetim kurulu Ahmet Kürt, Barkın Dede, Berke Sarcan, Emre Eminağa, Gonca Güven, Irmak Denizcioğlu, Ronahi Bulğan, Selçuk Görsay ve İlayda Mercan’dan oluştu.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Erkut Şahali, milletvekilleri ve çok sayıda partili gencin katıldığı kongre, “Birlik, mücadele, dayanışma” sloganlarıyla yapıldı.

Kongrede başkan ve yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından tamamlanan dönemin faaliyet raporu okundu.

İncirli: 2026’da gençlerle beraber iktidara yürüyoruz

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, gençlere hitap etmenin güç ama bir o kadar da değerli olduğunu söyleyerek başladığı konuşmasında, partinin kadrolarının gençlikten yetiştiğini vurguladı.

İncirli, Naci Talat Barış ve Dostluk Evi’nin tarihi önemine işaret ederek, bugün gençlerin aynı çatı altında toplanmasının kendisi için anlamlı olduğunu belirtti.

Partinin yaşadığı döneme dikkat çeken İncirli, gençleşmenin zorunluluk haline geldiğini belirterek şunları ifade etti:

“Dünyada otoriter yönetimlerin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Biz eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden yana ilkeleri savunan bir partiyiz. Bu halkın CTP’ye çok ihtiyacı var. 2026’da iktidara yürüyoruz.”

İncirli, erken genel seçimin Mart–Nisan–Mayıs döneminde yapılmasının muhtemel olduğunu belirterek gençliğin dinamizmine güçlü vurgu yaptı:

“Bu partinin iktidar yürüyüşünü gençlik 100 metre koşar gibi taşıyacak. İletişimi en üst düzeyde tutacağız, gençlik örgütümüzün imkanlarını büyüteceğiz.”

İncirli konuşmasının sonunda gençlik örgütünde görev yapan ve yeni göreve gelen tüm isimlere teşekkür edip, başarılar diledi.

Barçın: Tartışmaktan korkmayın, siyaset üretmekten çekinmeyin

CTP Milletvekili ve Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın, gençliği partinin ayrılmaz bir parçaları olarak gördüklerini vurguladı.

Gençlerin siyasete olan güveninin azalmasına rağmen daha fazla söz alan, tartışan ve alan sorunlarına müdahil olan bir gençlik yapısının meşruiyet ürettiğini belirtti.

Barçın, “Gençler üniversitede, iş yerinde veya bulundukları alanda sorunların çözümüne öncülük ederlerse gençlik örgütü de CTP de büyür. Tartışmaktan korkmayın, siyaset üretmekten çekinmeyin.” dedi.

Barçın, Lefkoşa İlçe Gençlik Örgütü’nün geçmiş dönemde gösterdiği katkılar için teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Barbaros: Bu baskı düzenini gençler yıkacak, ülkeyi biz inşa edeceğiz

CTP Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros, Lefkoşa İlçesi’nin kendisi için özel bir yeri olduğunu söyleyerek gençlik örgütündeki ilk yıllarını hatırlattı.

Geçmiş dönemlerde köy köy gezerek ideoloji ve sorunları gençlerle tartıştıklarını anlatan Barbaros, bugün gençlerin çok daha geniş bir kitlenin taleplerini temsil ettiğini söyledi.

Ülkede kamu kaynaklarının talan edildiğini, liyakatsiz atamaların gençlerin geleceğini çaldığını belirterek şöyle konuştu:

“Hiçbir rant beklentisi olmadan, kendi imkanlarımızla mücadele ediyoruz. Bu korku düzenini gençler yıkacak. Bu ülkeyi yeniden aydınlık günlere biz taşıyacağız.”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde edilen başarının gençliğin doğru politikalarının toplumda karşılık bulduğunu gösterdiğini söyleyen Barbaros, CTP’nin kısa sürede tek başına iktidara geleceğini ifade etti.

Barbaros, “Gençlik Örgütü olarak her zaman yanınızdayız. Başaracağınıza inancım sonsuzdur” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Demirpençe: Bir aile olduk; gençlik bu mücadelenin belirleyici gücüdür

Yeniden Lefkoşa İlçe Başkanlığına seçilen Sonay Demirpençe, konuşmasına yakın zamanda kaybettikleri yoldaşlarını anarak başladı.

CTP’nin kendisi için bir aile olduğunu söyleyen Demirpençe, göreve geldiği günden beri en büyük hedefinin herkesin kendini ifade edebildiği kolektif bir yapı kurmak olduğunu belirtti:

“Birlikte üreten, birlikte öğrenen ve birlikte mücadele eden bir gençlik yapısı kurduk. Bu dönem bana en çok şunu öğretti: Birlik olursak haksızlıklara karşı daha güçlü dururuz.”

Demirpençe, son cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde gençlerin gösterdiği performansın toplumun iradesini açığa çıkardığını vurguladı:

“Bu ülkeyi yönettiğini iddia eden zihniyet bizi karanlığa boğmaya çalışırken gençler çok net bir cevap verdi. %63’lük başarı, gençliğin emeğinin eseridir.”

Demirpençe, kurultayda ortaya çıkan yenilenme iradesinin gençliğe umut verdiğini belirterek yeni döneme vurgu yaptı:

“Birazdan göreceğiniz kadro birbirini sokakta bulmuş, geleceğini birlikte kurmak isteyen bir avuç gençtir. Bu birliktelik bizim en büyük gücümüzdür.”