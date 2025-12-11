Liderler Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile birlikte Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti.

Tufan Erhürman, ara bölgedeki laboratuvara saat 15:15’te geldi.

Erhürman’ı, BM Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne, BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Hakkı Müftüzade ve diğer üyeler karşıladı.

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis, BM Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne, BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Kayıp Şahıslar Komitesi Üyeleriyle yaptığı görüşmesinin ardından laboratuvarda yapılan çalışmaları inceledi ve görevlilerden bilgi aldı.

Tufan Erhürman’a ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ve Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Tünay Mertekçi eşlik etti.

Tufan Erhürman, ziyaretin tamamlanmasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Ofisi’nde, BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in de katılacağı, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile bir toplantı gerçekleştirecek.