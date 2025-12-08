“Barış Gonuşmaları” Komedi Gecesi 29–30 Aralık’ta Lefkoşa’nın her iki yakasında

Lefkoşa, yılın son günlerinde mizahın birleştirici gücüne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. “Kahkahada Birleşiyoruz” sloganıyla düzenlenen Barış Gonuşmaları adlı komedi etkinliği, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde kentin her iki yakasında aynı anda sahnelenecek.

Etkinliğin ilk gecesi 29 Aralık’ta Rüstem Kitabevi’nde, ikinci gece ise 30 Aralık’ta Yfantourgeio Workplace’de gerçekleştirilecek.

Organizatörler, farklı geçmişlere, inançlara ve görüşlere sahip insanların ortak bir paydada buluşabileceği en güçlü aracın mizah olduğunu vurguluyor. Etkinlik duyurusunda, “Geriye kalan her şeyde bölünmüş olsak da, travmalarımızı alıp komediye dönüştürme becerimiz hepimizi bir araya getiriyor” ifadelerine yer verildi.

Sınırların halata, esprilerin diplomatik bir frizbiye dönüştüğü bir gece hedeflenirken, “Hepimizi… hatta suratsız olanları bile aramızda görmek istiyoruz” çağrısı yapıldı.

Katılımcılara “Kahkanı getir, saçmalığını getir, ciddiyetini evde bırak; zaten sınırdan geçemeyecek” sözleriyle seslenilen etkinlikte, ortak gülmenin birleştirici etkisinin altı çiziliyor.

29 ve 30 Aralık’ta düzenlenecek Barış Gonuşmaları komedi gecesine tüm halkın davetli olduğu belirtildi.