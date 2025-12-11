“Riskli hastaneler için hiçbir adım atılmadı”

Sağlık Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda söz alan CTP Milletvekili Filiz Besim, hükümetin bütçe politikasını eleştirerek, sağlık sistemindeki yapısal sorunlara dikkat çekti.

Görüşmeler sırasında hükümet sıralarının boş olduğuna işaret eden Besim, “Çok önemli, çok yaşamsal bir bütçeyi görüşüyoruz. Hükümetten kimse ilgilenmiyor, sadece Sağlık Bakanı tek başına oturuyor.” dedi.

26 milyar TL açık ve 10 milyar TL faiz yüküyle hazırlanan bütçenin ülkenin mali yönetiminin iflas ettiğini gösterdiğini belirten Besim, “Batmış bir ülke ile karşı karşıyayız.” ifadelerini kullandı. Sağlık bütçesinde yalnızca yüzde 0,23 oranında artış yapıldığını hatırlatan Besim, reel anlamda yetersiz kalan bütçeyle hastane yapımlarının ve birçok cihaz alımının finanse edilemediğini söyledi. Sağlık fonunun bütçe dışında kalmasının da şeffaflık sorununa işaret ettiğini kaydeden Besim, “Sağlığa ayrılan bütçe az olmayabilir ama toplum bunun karşılığını alıyor mu? Üç yıldır yapılan anketlerde halkın en çok şikâyet ettiği konu sağlıktır.” dedi.

Nüfus planlaması yapılmadan sağlık sisteminin düzeltilemeyeceğini vurgulayan Besim, “Kaç hastaya bakacağınızı, kaç kutu ilaç alacağınızı bilmeden hiçbirini planlayamazsınız. Bütçe sadece rakamlardan ibaret değildir; bir ülkenin önceliklerini ve politikalarını gösterir.” diye konuştu. Besim, Türk Lirası kullanımı ve enflasyon kontrolünün mümkün olmamasının da mali yapıyı zayıflattığını ifade etti.

Depremler sonrası mühendis ve mimar odalarının hastanelere ilişkin hazırladığı risk raporlarını hatırlatan Besim, aradan iki yıl geçmesine rağmen kritik bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi. Thalassemia hastalarının kaygı içinde olduğunu belirten Besim, ‘nereye taşınacağız’ diye soruyorlar dedi.

Nükleer Tıp ve Hemodiyaliz birimlerinin riskli binalarda hizmet verdiğini belirten Besim, “Ana binanın kolonlarının riskli olduğu raporlarla ortaya kondu, iki gün önce su basıp basmayacağını hepimiz izledik. Bu konuda acil önlem alınmalı.” dedi.

Besim, 100 yıllık Cengiz Topel Hastanesi’nin artık ihtiyaca cevap vermediğini ifade ederek, sağlık altyapısındaki ciddi risklerin hâlâ çözümsüz bırakılmasını eleştirdi.