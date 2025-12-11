‘Cübbeli Ahmet’ten, “Bana oy kaybettirdi” diyen Ersin Tatar’a: “Duayı Tatar istedi, pişman oldum”

Eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Cübbeli Ahmet bana oy kaybettirdi” sözlerine, “Cübelli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, “Duayı Tatar istedi, pişman oldum” dedi.

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, Youtube kanalında Ünlü’nün açıklamalarını aktardı.

Cübbeli Ahmet, “Demek senin kaybetmen gerekiyor ki Allah beni sana dua ettirdi. Sana dua ettiğime pişman oldum” dedi.

Ahmet şöyle devam etti:

“Kendisi birkaç defa benimle görüştü. Bu görüşmelerden bir tanesi görüntülü oldu benden dua istedi.

Bende kendisine hem görüntülü hem de kürsüde dua ettim. Ben ne bileydim bunun böyle itikatsız olduğunu. Arkadaşlar haberi görüp bana söylediler. Haberi gördükten sonra, “Demek senin kaybetmen gerekiyor ki Allah beni sana dua ettirdi” dedim. Sonradan duydum ki hanımı Kıbrıs’ta okuyan başörtülü öğrencilere laf söylemiş. Bunu duyduktan sonra dua ettiğime pişman oldum…”