REVA’dan yeni klip: “Bin kere ölmüşüm” müzikseverlerle buluştu

Müzik sektöründe uzun süredir aktif olan ve birçok projede önemli roller üstlenen Kıbrıslı Türk müzik grubu REVA, yeni parçası “Bin kere ölmüşüm”ü tanıttı.

Altı parçalık yeni EP’nin açılış şarkısı olan “Bin kere ölmüşüm”, kabuslarla çevrili bir zihnin karanlığını, içsel çöküşü ve kişinin kendiyle yüzleşmesini yoğun bir duygusal atmosferle anlatıyor.

Rüstem Kitabevi’nde 4 Aralık Cuma akşamı düzenlenen lansmana, sanat ve siyaset camiasından çok sayıda isim katıldı. Davetlilerin buluşma noktası olan etkinlik, REVA ekibi için de unutulmaz bir akşam olarak nitelendirildi. Klibin yaratıcısı Kuartz iş birliğiyle organize edilen gecede şarkının klibi ilk kez izleyicilerle paylaşıldı.

Sanat ile müziğin bir araya geldiği etkinlikte, parçanın ortaya çıkış süreci ve grubun yeni dönem hedefleri davetlilere aktarıldı. REVA üyeleri, “Bin kere ölmüşüm”ün grubun müzikal yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şarkının hem sound hem de anlatı açısından önceki işlerine göre daha kişisel bir yerde durduğunu vurguladı.

Grup, Kuzey Kıbrıs müzik sahnesini uluslararası platformlarda temsil etme hedefini dile getirirken, Kuartz ile yürütülen yaratıcı sürecin detaylarını da paylaştı. Lansmanda ayrıca REVA’nın önümüzdeki aylarda yayımlamayı planladığı yeni projelere dair ipuçları da verildi.

“Bin kere ölmüşüm” 5 Aralık Cuma günü itibarıyla tüm dijital müzik platformlarında yayına girdi. REVA, yeni şarkısıyla hem KKTC’de hem Türkiye’de daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Emek verenler

“Bin Kere Ölmüşüm”ün sözleri Ahmet Tanur Ballı’ya, müziği Yaşar Kızıltan’a ait.

Nostaljik bir atmosferde çekilen klibin yönetmenliğini Efe Akdemir üstlendi. Prodüksiyon Kuartz Kıbrıs tarafından gerçekleştirildi. Yapımcı Tegi Münir Söylemez, görüntü yönetmeni Kuzey Mansuroğlu; kreatif direktör Nihan Karasu; sanat yönetmeni ise İzlem Adanır oldu. Kamera arkasında Hüseyin Barut görev aldı.

Söz: Ahmet Tanur Ballı.

Müzik: Yaşar Kızıltan.

Aranjman: REVA.

Mixing: Yaşar Kızıltan.

Mastering: Emre Malikler.

Vokal Kaydı: Ahmet Güvenler.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kRVskHdUw-k&lc=Ugw7RjdKTntygly2XwR4AaABAg

Spotify: https://sptfy.bio/binkereolmusum

Apple Music: https://apple.co/4iEXlsx

Instagram: https://www.instagram.com/revaonline/