“UBP-DP-YDP Hükümeti’nin izlediği zam politikası insaf sınırı aştı”

Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS), Kıbrıs’ın kuzeyinde çalışanlar, emekliler, dar ve sabit gelirli kesimler için ekonomik koşullar günden güne ağırlaşırken UBP-DP-YDP Hükümeti’nin izlediği zam politikasının insaf sınırını aştığına vurgu yaptı.

KTAMS, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Sosyal devlet olmanın başta gelen koşulu adil gelir dağılımı ve herkesin geliri ile orantılı vergi yükümlülüğüdür. En üst gelir grubu ile en alt gelir grubuna eşit oranda yansıyan dolaylı vergiler zaten var olan gelir adaletsizliğini daha da büyütmektedir” ifadelerine verdi.

Açıklamanın devamı şu şekilde:

“UBP-DP-YDP Hükümetinin, akaryakıt fiyatlarının litre başına dört TL artırılması yönünde almış olduğu karar, zincirleme olarak birçok ürünün ve hizmetin fiyatını artıracak, hayat pahalılığını körükleyecektir

Çalışanların, emeklilerin dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünün korunması yönünde hiçbir gailesi olmayan, sadece koltuklarını koruma derdinde olan UBP-DP-YDP Hükümeti halkımızın sabrını zorlamaktadır.

Ülkemizde hayatı çekilmez hale getiren, gençlerimizin gelecek umutlarını yok eden UBP-DP-YDP Hükümeti için hesap verme günü yakındır. Halkımız o günü sabırsızlıkla beklemektedir.”