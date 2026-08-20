Mağusa’da 1 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda toplam 1 kilo 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hassas terazi ele geçirildi.

Polis basın bültenine göre, dün saat 12.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda K.T.C. (E-25) ile I.T.D.’nin (E-26) tasarruflarında söz konusu uyuşturucu madde ve hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Meseleyle ilgili tutuklanan iki şahsın soruşturması devam ediyor.

40 bin TL nakit para bulunan araç çalındı

Mağusa’da dün bir market önünde çalışır durumda park halinde bulunan bir araç, kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından izinsiz alınarak kullanıldı. Araç içerisinde muhafaza edilen 40 bin TL nakit para da çalındı.

Polis basın bültenine göre, saat 15:30 sıralarında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Ö.A.(E-61) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

İkamet izinsiz 1 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde, yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ülkede ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Meseleyle ilgili şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Sarhoş olup çevreye rahatsızlık verdiler

Girne, Mağusa ve Bafra’da alkollü içki tesiri altında sarhoş olan 3 kişi, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde kamuya açık yerlerde Girne’de F.B.(E-25) 152 miligram, Mağusa’da S.S.A.(E-66) 95 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Bafra’da ise D.Ç.(E-44), nefes örneği vermeyi reddettiği sırada alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu gerekçesiyle çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu 3 kişi suçüstü tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.