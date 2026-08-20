İskele’de alkollü sürücü geri geri giderken başka araca çarptı
İskele’de alkollü sürücünün geri geri seyrettiği sırada başka bir araca çarpmasıyla meydana gelen kazada, 30 yaşındaki Mıroslav Brabec tutuklandı.
İskele’de dün gece meydana gelen trafik kazasında, 30 yaşındaki Mıroslav Brabec’in alkollü içki tesiri altında kullandığı araç, geri geri seyrettiği sırada aynı istikamette ilerleyen başka bir araca çarptı.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre kaza, 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 22.30 sıralarında İskele’de bir site içerisinde meydana geldi.
134 miligram alkollü içki tesiri altında olan Mıroslav Brabec, yönetimindeki KZF 777 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde geri geri seyrettiği sırada, gerisinden aynı istikamette seyreden Mehmet Can Akdoğan’ın yönetimindeki RY 073 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı.
Kazada yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmazken, KZF 777 plakalı araç sürücüsü Mıroslav Brabec, “alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak” suçlarından tutuklandı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.