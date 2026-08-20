“Farklı donör kullanılmış olabileceği iddiaları araştırılıyor”

Sağlık Bakanlığı, KKTC’deki bazı tüp bebek merkezlerinde hastaların seçtiği veya kendilerine bildirilen donörler yerine farklı sperm ve/veya yumurta donörlerinin kullanılmış olabileceği iddialarıyla ilgili araştırmanın sürdüğünü belirterek, şüphe veya endişesi bulunan ailelere Bakanlığa başvurma çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı, KKTC’de faaliyet gösteren bazı tüp bebek merkezlerinde, hastaların tercih ettiği veya kendilerine bildirilen sperm ve/veya yumurta donörleri yerine farklı donörlerin kullanılmış olabileceğine ilişkin uluslararası basına yansıyan iddialarla ilgili araştırmanın sürdüğünü açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, iddiaların ilk günden itibaren hassasiyetle takip edildiği ve konuyla ilgili detaylı bir araştırma sürecinin başlatıldığı belirtildi.

İddiaların tüm yönleriyle araştırılması, benzer durumların bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve olası mağduriyetlerin ortaya çıkarılması amacıyla, KKTC’de herhangi bir tüp bebek merkezinde sperm veya yumurta donasyonu yoluyla tedavi gören ve tedavi süreci, kullanılan donör bilgileri veya çocuğunun genetik kökeni konusunda şüphe ya da endişe taşıyan ailelere Bakanlığa başvurmaları çağrısında bulunuldu.

Bakanlık, özellikle kendilerine bildirilen veya seçtikleri donörün kullanılmadığından şüphelenen, DNA veya genetik test sonuçlarında kendilerine verilen donör bilgileriyle uyumsuzluk tespit eden ve tedavi sırasında donörün kimliği, özellikleri ya da tıbbi geçmişi konusunda kendilerine aktarılan bilgilerle ilgili tereddüt yaşayan kişilerin başvurmasının önem taşıdığını vurguladı.

Açıklamada, benzer şekilde mağdur edilmiş olabileceğini düşünen KKTC vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının da Bakanlığa başvurabileceği belirtildi.

Başvuruların, yürütülen inceleme ve değerlendirme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla gizlilik ve kişisel verilerin korunması ilkeleri çerçevesinde ele alınacağı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, hasta güvenliği, çocukların sağlık hakkı, doğru genetik ve tıbbi bilgiye erişim ile tüp bebek uygulamalarının mevzuata uygun şekilde yürütülmesinin temel öncelikleri olduğunu bildirdi.

Bakanlık, iddiaların kapsamının sağlıklı şekilde belirlenebilmesi ve varsa başka mağduriyetlerin de ortaya çıkarılabilmesi için ilgili ailelerin kendileriyle iletişime geçmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, KKTC’de tüp bebek tedavisi gören ve kullanılan sperm veya yumurta donörüne ilişkin şüphesi bulunan ailelere başvuru çağrısını yineledi.