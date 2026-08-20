30 Ağustos “Zafer Bayramı”nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa’da yapılacak resmi geçit töreni provası nedeniyle Dr. Fazıl Küçük Bulvarı pazar günü trafiğe kapatılacak.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağı ile Gönyeli çemberi arasındaki bölüm, saat 07.00’den prova sona erene kadar trafiğe kapatılacak. Lefkoşa şehir içinden Organize Sanayi Bölgesi’ne gidecek sürücülerin ulaşımı Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağından kontrollü olarak sağlanacak.

Mağusa yönünden Yakın Doğu Üniversitesi’ne gidecek sürücüler, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu Bulvarı’nı kullanabilecek. Lefkoşa şehir içine gidecek sürücüler ise Hamitköy çemberinden Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şehit İsmail Beyoğlu Caddesi’ni; Honda trafik ışıkları kavşağından Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’ni veya Altınbaş Petrol trafik ışıklarından Kemal Aksay Caddesi’ni kullanabilecek. Mağusa’dan Güzelyurt yönüne gidecek sürücüler için Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu-Gönyeli/Alayköy çemberi güzergahı veya Mehmet Akif Caddesi’ndeki Citroen trafik ışıkları kavşağı-Metehan-Alayköy Çevre Yolu güzergahı kullanılabilecek.

Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya gelecek sürücüler Alayköy-Metehan Çevre Yolu veya Gönyeli çemberi-Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi güzergahını; Girne’den Lefkoşa’ya gelecek sürücüler ise Girne-Lefkoşa ana yolu-Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu-Alayköy çemberi veya Girne-Lefkoşa ana yolu-Gönyeli çemberi-Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi güzergahını kullanabilecek.

Polis, söz konusu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulundu.