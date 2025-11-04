Tutuklu yargılanacak!

Kaçak yaşam sürdüğü tespit edilerek tutuklanan ve kıyafetlerinin arasında uyuşturucu da bulunan V.C.N, “KKTC’de İzinsiz İkamet Etme, Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarrufu” suçlarından yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Enis Sabit olguları aktardı. Polis, zanlının 28 Ekim 2025 tarihinde izinsiz ikamet suçundan tutuklandığını ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü Merkez Karakolu hücrelerine yerleştirildiğini söyledi.

Polis, hücrede tutuklu bulunan zanlıya arkadaşları tarafından getirilen kıyafetlerde, görevli polisler tarafından yapılan aramada ceketin sağ cebinde 1 adet içerisinde "Hint Keneviri" türü uyuşturucu madde olan sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye anımsattı.

Polis, zanlının sözlü beyanında ‘hafta sonu bir partideydim ve cebimde kalmış' dediğini aktardı.

Polis, zanlı hakkında uyuşturucu suçundan da soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 5 gün ek süre alındığını, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.