Tutuklu yargılanacak

Bir üniversiteye ait kampüste bulunan ikametgahta yapılan aramada uyuşturucuyla yakalanan W.C.E. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlının tutuklu yargılanmasına hükmetti.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Kadir Çetin zanlı Ekekentah’ın uyuşturucu tasarrufu suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, 29 Temmuz 2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında Haspolat’ta faaliyet gösteren bir üniversite kampüsündeki yurt odasında yapılan aramada, zanlının odasında bin 680 TL nakit para, 26 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo, öğütücü ve 12 adet paketlemeye hazır şekilde kesilmiş alüminyum folyo kâğıdı tespit edilerek emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, iki kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 8 gün ek süre alındığını söyledi.

Yapılan araştırma sonucu zanlının 29 Kasım 2023 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünün tespit edildiğini kaydeden polis, ülkede yasal statüsü bulunmadığı gerekçesiyle tutuklu yargılanmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.