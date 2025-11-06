“Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a satışı, Kıbrıslı Türklerin 10 katı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi üyesi ve Yeşil Hat Ticareti Uzmanı Kemal Baykallı, Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki ihracatın, Kıbrıs Cumhuriyeti ile ‘KKTC’ arasındaki ihracattan 10 kat daha büyük olduğunu açıkladı.

Gazeteci Ulaş Barış’ın Kıbrıs Postası TV’de hazırlayıp sunduğu “Gündem” programına konuk olan Baykallı, 2023 yılında Türkiye’den Kıbrıs’ın güneyine doğrudan yapılan satışların toplam değerinin 188,5 milyon Euro olduğunu belirtti.

Baykallı’ya göre, aynı dönemde Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs’ın güneyine sattığı ürünlerin toplam değeri yalnızca 16 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Baykallı, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yaptığı satışların Kıbrıslı Türklerin satış hacminin yaklaşık 10 katı olduğunu vurguladı.

“Tanımıyordu, etmiyordu” gibi söylemlerin artık gerçeği yansıtmadığını belirten Baykallı, ticaretin bir yolunu bulduğunu ve büyümeye devam ettiğini ifade etti.