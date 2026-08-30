“Türkiye’den gemi geliyor, Salı günü bölgede olacak”

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne açıklarında batan gemide kayıp 18 kişiye yönelik arama çalışmalarına katılmak üzere Türkiye’den bir geminin geleceğini, geminin büyük ihtimalle salı günü bölgede olacağını açıkladı. Ataoğlu, yaklaşık 500 metre derinlikte yürütülecek çalışmalarda geminin gelmesiyle birlikte kayıp 18 kişiye ulaşmaya çalışacaklarını söyledi.

Arama çalışmalarının yarın sabah da devam edeceğini belirten Ataoğlu, olayın ardından öğle saatlerinde bölgeye gittiklerini söyledi.

Ataoğlu, vatandaşların ve kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarıyla 249 kişinin kurtarıldığını, 8 kişinin ise hayatını kaybettiğini kaydetti. Hayatını kaybeden 4 kişinin kimliğinin belirlendiğini aktaran Ataoğlu, diğer 4 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.