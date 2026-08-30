Girne'de bir yolcu gemisi battı!

Girne açıklarında bir yolcu gemisi battı. Olayla ilgili YENİDÜZEN'e konuşan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, geminin Girne Yeni Liman açıklarında batmak üzere olduğunu ifade etti, kurtarma çalışmalarının başlatıldığını kaydetti.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filo Denizcilik'e ait yolcu ve yük gemisinin Diana Beach açıklarında battığını söyledi, gemide 270 kişinin bulunduğunu ifade etti.

Gemideki yolcular kurtarılmaya çalışıyor.

Şenkul: "Yolcu ve yük gemisi Diana Beach açıklarında batmıştır"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yolcu gemisinin battığını açıkladı.

Şenkul'un paylaşımı şöyle:

"Filo denizciliğe ait yolcu ve yük gemisi Diana Beach açıklarında batmıştır.

İçerisinde yolcu ve personel toplamda 270 kişi bulunmaktadır.

Durum çok ciddidir.

Sahil güvenlik, Akgünlerin Express gemisi ile çok sayıda küçük tekne kurtarma çalışmalarına katılmaktadır.

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İncirli: "En büyük dileğimiz, gemide bulunan herkesin sağ salim kurtarılması"

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, olayın herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "En büyük dileğimiz, gemide bulunan herkesin sağ salim kurtarılmasıdır" dedi.

İncirli'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Deniz sularımızda batan gemi haberi hepimizi derinden üzdü.

Önceliğimiz, insan hayatıdır. Arama-kurtarma çalışmalarının bütün imkanlar seferber edilerek, hızla ve koordinasyon içinde sürdürülmesi yaşamsaldır.

En büyük dileğimiz, gemide bulunan herkesin sağ salim kurtarılmasıdır. Gelişmeleri yakından takip ediyor, kazazedelere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."