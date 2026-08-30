Kaptan dahil 8 kişi tutuklandı 

Ünal Üstel, şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Girne'deki gemi faciasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"Kıbrıs’ın yaşadığı en büyük deniz felaketi olarak tarihe geçen elim bir kazayla karşı karşıyayız" diyen Üstel, "Buradan çok net söylüyorum: Bu olayın her yönü araştırılacak. En küçük bir ihmal dahi varsa ortaya çıkarılacak. Kusuru ve sorumluluğu bulunan kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmayacaktır" ifadelerini kullandı.