Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Girne açıklarında su almaya başlayan ve alabora olan yolcu gemisinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmek üzere Girne Limanı’na gitti. İncirli, burada yaptığı açıklamada arama kurtarma çalışmalarının ve yaralıların tedavilerinin devam ettiğini belirterek, “Şu anda bize düşen yaralıların ve bu travmayı yaşayan insanların yanında olmaktır” dedi.

“Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için ne yapmamız gerektiğini düşünmek hepimizin sorumluluğudur”

Yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade eden İncirli, olayla ilgili henüz açıklığa kavuşmamış konular bulunduğunu ve bu aşamada bunlara ilişkin değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını vurguladı. İncirli, “Hepimiz çok üzgünüz yaşananlardan dolayı. Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için ne yapmamız gerektiğini düşünmek hepimizin sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Yaralıların ambulanslarla hızlı bir şekilde hastanelere sevk edildiğini ve sağlık ekiplerinin ihtiyaç duyanların yanında olduğunu belirten İncirli, yaşanan olayın ülke açısından büyük bir hadise olduğunu söyledi. İncirli, daha fazla can kaybı yaşanmamasının en büyük temennileri olduğunu kaydetti.

Kazadan kurtulanların çok zor anlar yaşadığına dikkat çeken İncirli, “Biz bugün insanların yanında olduk, onları teselli etmeye çalıştık. Çünkü kurtulanlar da zor anlar yaşadılar. Şu anda bizlere düşen yaralıların ve bu travmayı yaşayan insanların yanında olmaktır” dedi. İncirli açıklamasını, “Bugün derdimiz daha fazla can kaybı olmaması, yaralıların bir an önce şifa bulması ve bu korkunç kazanın içinde olan insanların da kendilerini iyi hissetmeleri için elimizden geleni yapmaktır” ifadeleriyle tamamladı.