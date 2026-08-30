“23 kişi aranıyor, 7 can kaybı var”

Başbakan Ünal Üstel, etkili olan şiddetli hava koşulları ve alabora olan gemiye ilişkin TRT

1’e açıklamalarda bulundu. Üstel, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin ise arandığını açıkladı.

Saatte 160 kilometre hıza ulaşan rüzgârın etkili olduğunu belirten Üstel, ağustos ayında daha önce karşılaşılmadığını ifade ettiği şiddetli yağmur ve dolu yağışının yaşandığını söyledi.

“Bazı insanların gemi içinde olduğu tahmin ediliyor”

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Üstel, “23 kişi aranıyor. Bazı insanların gemi içinde olduğu da tahmin ediliyor. Gemi tamamen su altına inmiş vaziyette” dedi.

Olayın ardından kriz masası oluşturulduğunu belirten Üstel, gelişmelerin en üst düzeyde değerlendirildiğini ifade etti.

“Geminin bulunduğu bölgede derinlik yaklaşık 514 metre”

Üstel, geminin bulunduğu bölgedeki deniz derinliğinin yaklaşık 514 metre olduğunun tahmin edildiğini belirterek, Türkiye’den konunun uzmanlarının da bölgeye geleceğini söyledi.

Üstel, “Bir saat sonra Türkiye’den de konunun uzmanları geliyor ve arama kurtarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Üstel, "Gemide bulunan toplam 267 kişiden 237’si ekiplerimiz tarafından kurtarılmıştır. Maalesef 7 kişi hayatını kaybetmiştir. Kayıp olan 23 kişiye ulaşmak için arama-kurtarma çalışmalarımız tüm imkanlarımız seferber edilerek kesintisiz devam etmektedir."

Kriz Masası oluşturuldu

Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından oluşturulan Kriz Masası,

Başbakan Üstel, toplantıda devam eden arama-kurtarma çalışmaları, kayıpların durumu, yaralıların tedavi süreçleri ile sahadaki son durum hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Başbakanın başkanlık ettiği Kriz Masası toplantısına Cumhurbaşkanı Erhürman, Ulaştırma, Sağlık, İçişleri, Maliye ve Tarım Bakanları ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Polis Genel Müdürü ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı katıldı.

Toplantıda, arama-kurtarma faaliyetlerinin tüm imkanlar seferber edilerek kesintisiz sürdürülmesi, yaralıların tedavi süreçlerinin yakından takip edilmesi ve devletin tüm kurumlarının tam koordinasyon içerisinde hareket etmeye devam etmesi kararlaştırıldı.