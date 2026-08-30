“Yardım etmeye hazırız”

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Girne açıklarında bir yolcu feribotunun alabora olmasının ardından Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile iletişim kurulması ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin gerekli olması halinde arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye hazır olduğunun iletilmesi talimatını verdi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KHA) haberine göre Hristodulidis, baş müzakerecisi Menelaos Menelaou’ya Erhürman ile iletişime geçmesi talimatını vererek, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunun açıkça belirtilmesini istedi.

Larnaka Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi (JRCC) de Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) ile iletişime geçerek, gerektiği takdirde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hava arama ve kurtarma unsurlarıyla yardım sağlayabileceğinin Kıbrıs Türk tarafına iletilmesini talep etti.

Güneydeki bir hükümet yetkilisi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, insan hayatının tehlikede olduğu durumlarda ellerindeki tüm imkanlarla katkıda bulunacaklarını belirterek, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin gerekli operasyonel kapasiteye ve yardım sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.