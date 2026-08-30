“Önceliğimiz can güvenliği”

Filo Denizcilik, Girne açıklarında FİLO JET isimli geminin karıştığı kaza sonrası açıklama yaparak, gemide bulunan yolcu ve mürettebatın can güvenliğinin şirketin en acil önceliği olduğunu bildirdi.

Filo Denizcilik, 30 Ağustos 2026 tarihinde Girne mevkiinde FİLO JET isimli gemilerinde meydana gelen kaza nedeniyle kamuoyuna açıklama yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, kazanın ardından derin üzüntü duyulduğu belirtilirken, “Şirketimiz için şu andaki tek ve en acil öncelik, gemimizde bulunan 259 yolcumuzun ve mürettebatımızın can güvenliğidir” ifadelerine yer verildi.

“Tüm imkanlarımız sahaya seferber edildi”

Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren şirket bünyesinde kriz masası oluşturulduğu belirtilen açıklamada, yetkili arama-kurtarma ekipleriyle tam koordinasyon sağlandığı ve şirketin tüm imkanlarının sahaya seferber edildiği kaydedildi.

Açıklamada, arama-kurtarma ve tahliye çalışmalarının “aralıksız ve en üst düzey hassasiyetle” sürdürüldüğü ifade edildi.

Yolcu yakınları için özel iletişim hattı

Yolcu aileleri ve yakınlarının yaşadığı endişenin paylaşıldığı belirtilen açıklamada, doğru ve güncel bilgi akışının sağlanması amacıyla özel kriz ve bilgilendirme hattı oluşturulduğu duyuruldu.

İletişim hattı:

+90 507 462 42 33 / 0507 462 42 11

Şirket, arama-kurtarma operasyonundan elde edilecek her net bilginin, süreci takip eden yetkililer tarafından yolcu yakınlarına ve kamuoyuna aktarılacağını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla yalnızca şirket ve resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalara itibar edilmesi çağrısında bulunuldu.

Filo Denizcilik açıklamasını, “Dualarımız ve tüm gücümüz gemideki yolcularımız, mürettebatımız ve kurtarma ekiplerimizledir” ifadeleriyle tamamladı.