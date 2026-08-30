249 kişiye ulaşıldı, 18 kişi aranıyor

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı. 249 kişiye ulaşıldığını, 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 18 kişiye henüz ulaşılamadığını açıklayan Erhürman, çalışmaların gece boyunca devam edeceğini söyledi.

Erhürman, Türkiye’den gelen imkanların da desteğiyle yoğun bir arama kurtarma çalışması yürütüldüğünü belirterek, hayatını kaybeden 8 kişiden 4’ünün kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

“İnsanlarımızın tamamına ulaşana kadar çalışmalar devam edecek”

Arama kurtarma çalışmalarının bütün gece sürdürüleceğini kaydeden Erhürman, “Ulaşamadığımız insanımız 18. Bütün gece boyunca arama kurtarma çalışmaları devam edecek. İnsanlarımızın tamamına ulaşana kadar da çalışmalar devam edecek” dedi.