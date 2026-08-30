Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Kişi, toplum olarak büyük bir acıyla sınandıklarını belirterek, sabah saatlerinden itibaren CTP Genel Başkanı ile birlikte Girne Limanı ve hastanelerde kazadan etkilenenlerin yanında olduklarını söyledi.

Bugünkü önceliklerinin hâlâ ulaşılamayan kişilere bir an önce ulaşılması ve kazadan etkilenen vatandaşların yanında olmak olduğunu ifade eden Kişi, kazanın tüm yönleriyle araştırılacağını kaydetti.

Geminin koşulları, tahliye sırasında yaşananlar ve kazaya ilişkin tüm iddiaların ayrıntılı şekilde inceleneceğini belirten Kişi, “Yaşananların tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için gerekeni yapacağız” dedi.

Kişi, en büyük dileklerinin kayıplara bir an önce ulaşılması olduğunu vurgulayarak, hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve topluma sabır ve başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.