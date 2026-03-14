Tufan Erhürman: Tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyorum

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, “Mesleklerini büyük bir özveriyle icra eden tüm hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Erhürman'ın mesajı şu şekilde:

"Bu yıl savaşa, çocukların, insanların öldürüldüğü, yaralandığı bir döneme rastladı Tıp Bayramı.

Ülkemizde de hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın, sağlık kamu hizmetinden yararlanmak durumunda olan insanlarımızın dile getirdiği çok sayıda sorun var.

Bu şartlarda 14 Mart'ı bayram gibi kutlamak çok kolay değil elbette.

Ama belki de, her koşulda, hiçbir ayrım gözetmeksizin, insanı ve yaşamı korumak için var olmuş bir mesleğin varlığını ve o mesleği büyük bir özveriyle icra edenleri kutlamak tam da böyle bir dönemde daha da anlamlı!

Hekimlik mesleğinin, hekimlerin, sağlık emekçilerinin onurunu, motivasyonunu, itibarını, saygınlığını korumadan yaşamı savunmak, sağlık kamu hizmetini ileriye taşımak mümkün değil.

Kıbrıs Türk halkı, küçücük bir nüfustan, mesleki yeteneklerini, hem ülkemizde, hem başka ülkelerde, hem de uluslararası alanda kanıtlamış çok sayıda hekim yetiştirmiş, bununla gurur duyan bir halktır. Hekimlerimizin bireysel başarı hikayelerini, sağlık alanında toplumsal bir başarı hikayesine dönüştürmek için çalışmak hepimizin boynunun borcudur.

Mesleklerini hiçbir ayrım gözetmeksizin, insan sevgisiyle, en zor şartlarda dahi büyük bir özveriyle icra eden tüm hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyorum.

Onlarla gurur duyuyoruz."