TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker UKÜ’de konuştu

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in katılımı ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)’nde Bilim Diplomasisi ve TÜBA konulu konferans gerçekleştirildi.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi’nin açılış konuşmasını gerçekleştirdiği etkinlikte Çelebi, üniversitenin Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i ağırlamaktan duyduğu gururu dile getirdi. Yeni akademik yıla umut, heyecan ve sorumluluk duygusu ile başlandığını ifade eden Çelebi, “Üniversiteler sadece bilgi ve beceri kazandıran kurumlar değil, aynı zamanda vicdanın, ahlakın ve insani değerlerin öğrenildiği mekanlardır. Bizim amacımız, öğrencilerimize yalnızca bir meslek kazandırmak değil, onlara etik, vicdanlı ve sorumluluk bilinci kazandırmaktır. Çünkü bilgi ancak vicdanla birleştiği zaman anlam kazanır” şeklinde konuştu.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA’nın geçmişini, yapılan çalışmaları ve akademinin geleceğini ele aldı. Akademisyenliğin kendini adamış bir hayat anlamı taşıdığına vurgu yapan Şeker, bunun yanı sıra bir akademisyenin insanların hayatına dokunabilmesinin öneminin altını çizdi. Yapay zekanın hızlı gelişimine de değinen Şeker, “Özel sektör ve eğitimciler yaklaşık 15-25 yıllık bir geçmişi olan yapay zekayı tanımada geç kaldı” şeklinde konuştu. “Üniversitelere bir şey olmayacak, yeter ki doğru stratejiler ile ilerlesinler. Mesleklerine bir şey olmayacak, yeter ki alanında yetkin isim yetiştirsinler” ifadelerini kullandı. Yapay zekanın gelişimi ile birlikte alan uzmanlığının son derece önemli hale geleceğini vurguladı.