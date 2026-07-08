Girne'de sahte yatırım operasyonu: 19 kişi tutuklandı

Girne'de, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama iddiasıyla düzenlenen operasyonda 19 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından Girne'de bir adrese operasyon düzenlendi.

Soruşturmada, gerçekte herhangi bir yatırım faaliyeti yürütülmediği halde sahte olarak oluşturulan bir panel üzerinden yatırım şirketi gibi faaliyet gösterildiği, kişilerin yatırım yapmalarının sağlanmasının ardından yatırılan paraların sahtekarlıkla temin edildiği ve bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

Polis, 1 Ocak ile 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlerle toplam 550 bin 553 ABD doları tutarındaki suç gelirinin aklandığını belirledi.

Olayla bağlantılı olarak B.M.Z., A.H., Y.A., M.E., M.E.Ş., H.İ., A.M.F., A.D., Z.K., Ö.K., D.K., Ö.K., M.K., M.G., A.B., B.B., H.T., M.A. ve M.K. zanlı olarak tutuklandı.

Operasyon kapsamında, bilişim sistemleri aracılığıyla gerçekleştirildiği değerlendirilen dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı düşünülen çok sayıda bilgisayar ile cep telefonu emare olarak polis tarafından muhafaza altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.