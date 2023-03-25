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Trafiğe bir can daha

Trafiğe bir can daha

Boğazköy’de 3 Mart’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Meriç Soykır, kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Boğazköy’de meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi – Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsü 66 yaşındaki Meriç Soykır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Soykır, dün yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 4 Mart tarihinde, saat 14.30 sıralarında Boğazköy’de Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelmişti…

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