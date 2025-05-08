Tozlu hava uyarısı…
Bu geceden itibaren pazartesi gecesine kadar tozlu havanın etkili olması bekleniyor.
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Bu geceden itibaren pazartesi gecesine kadar tozlu havanın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratması beklendiği ifade edilerek, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
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Etiketler : meteorolojidairesi, Tozluhava