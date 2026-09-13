Toskana’nın Kestaneli Lezzeti: Castagnaccio

Bazı tarifler vardır; onları tek bir kategoriye sığdırmak kolay değildir. Ne bildiğimiz anlamda bir kek ne de klasik bir tatlıdır. Bir dönemin yaşam koşullarını, doğayla kurulan ilişkiyi ve eldeki malzemeyi değerlendirme alışkanlığını sofraya taşır. İtalya’nın Toskana bölgesinden çıkan Castagnaccio da böyle bir lezzet.

Kestane unuyla hazırlanan Castagnaccio, özellikle Toskana ve Orta İtalya’nın kırsal mutfak kültürünün önemli örneklerinden biri. Kestanenin bol bulunduğu dağlık bölgelerde bu meyve, geçmişte yalnızca mevsimlik bir yiyecek olarak görülmüyor; kurutulup öğütülerek un haline getiriliyor ve günlük beslenmenin önemli bir parçasını oluşturuyordu.

Kestane ununun kullanıldığı tarifler, özellikle yoksul kırsal kesimlerde buğday ununa alternatif oluşturuyordu. Castagnaccio da bu anlayışın bir ürünü olarak ortaya çıkmış. Az sayıda ve ulaşılabilir malzemeyle hazırlanan bu lezzet, zaman içerisinde bölgeden bölgeye farklılık göstererek günümüze kadar ulaşmış.

Adını İtalyancada kestane anlamına gelen “castagna” kelimesinden alan Castagnaccio, bugün çoğunlukla Toskana ile anılıyor. Ancak onu yalnızca bir tatlı olarak değerlendirmek doğru olmaz. İçerisinde şeker bulunmasına rağmen geleneksel tarifte kullanılan zeytinyağı, tuz ve biberiye, lezzete tatlıdan çok tatlı-tuzlu arasında, kendine özgü rustik bir karakter kazandırıyor.

Kestane ununun doğal ve hafif tatlı aroması; kuru üzümün tatlılığı, cevizin ve çam fıstığının dokusu ile birleşiyor. Biberiye ise bütün bu tatların arasında belirgin bir aroma olarak kendini gösteriyor. Ortaya çıkan sonuç, alıştığımız kabarık ve yumuşak keklerden oldukça farklı.

Castagnaccio ince bir tabaka halinde pişiriliyor. Üzerinde oluşan küçük çatlaklar ve yoğun dokusu, onun karakteristik özelliklerinden. İç kısmı nemli ve yoğun, dış yüzeyi ise hafifçe sertleşmiş oluyor.

Kestanenin sofradaki yolculuğu

Castagnaccio’nun hikâyesini anlamak için kestanenin İtalya’daki geçmişine bakmak gerekiyor. Özellikle dağlık bölgelerde kestane ağaçları, insanların beslenmesinde önemli bir yere sahipti. Kestaneler kurutuluyor, uzun süre saklanıyor ve ihtiyaç duyulduğunda öğütülerek una dönüştürülüyordu.

Bu nedenle Castagnaccio yalnızca bir tarif değil; mevsiminde toplanan bir ürünü uzun süre saklama ve farklı şekillerde değerlendirme kültürünün de bir yansıması.

Bugün ise bu sade kırsal lezzet, İtalyan mutfağının geleneksel tariflerinden biri olarak yeniden keşfediliyor. Özellikle kestane ununun doğal olarak gluten içermemesi, Castagnaccio’yu günümüzde glutensiz beslenmeye uygun geleneksel tarifler arasında da öne çıkarıyor. Elbette kullanılan tüm ürünlerin çapraz bulaşma açısından uygunluğuna dikkat etmek gerekiyor.

Castagnaccio’yu mutfağımda deniyorum

Malzemeler:

250 gram kestane unu

350 ml su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

40 gram çam fıstığı

40 gram ceviz

40 gram kuru üzüm

1 tutam tuz

1-2 dal taze biberiye

Hazırlanışı:

Öncelikle kuru üzümleri ılık suda biraz bekletip yumuşatıyorum. Kestane ununu geniş bir kaba alıyor, suyu azar azar ekleyerek pürüzsüz ve akışkan bir kıvam elde edene kadar karıştırıyorum. Ardından zeytinyağını ve bir tutam tuzu ekliyorum.

Yumuşattığım kuru üzümleri, cevizin ve çam fıstığının bir kısmını karışıma ilave edip malzemeleri güzelce harmanlıyorum. Hazırladığım karışımı zeytinyağıyla yağladığım geniş ve sığ bir fırın kabına döküyorum.

Üzerine kalan ceviz ve çam fıstıklarını serpiştiriyor, birkaç dal taze biberiyeyi de yerleştiriyorum. Önceden ısıttığım 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişiriyorum.

Üzeri hafifçe çatlayıp kenarları toparlandığında fırından çıkarıyorum. Biraz dinlendirdikten sonra dilimliyorum.

İlk lokmada alışılmış bir kek ya da tatlı beklememek gerekiyor. Kestane ununun kendine özgü aroması hemen hissediliyor. Ardından kuru üzümün tatlılığı, cevizin kıtırlığı ve biberiyenin aroması geliyor. Sade ama oldukça karakterli bir lezzet ortaya çıkıyor.

Belki de Castagnaccio’nun en güzel tarafı, kendisini bir kategoriye sokmaya çalışmadan olduğu gibi kabul etmek. O, gösterişli bir pastadan çok daha fazlası; Toskana’nın kırsal mutfağından günümüze ulaşan, kestanenin hikâyesini taşıyan geleneksel bir fırın lezzeti.

Bazen mutfak tarihini anlamak için saray sofralarına değil, insanların günlük hayatlarına bakmak gerekiyor. Castagnaccio da bize bunu hatırlatıyor: Geçmişte bir malzemenin değerini belirleyen yalnızca tadı değil, insanın elindeki imkânlarla ondan ne yaratabildiğiydi.