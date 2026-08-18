CTP Gençlik Örgütü’nün yeni MYK'sı belirlendi
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, “Harekete geç genç” sloganıyla 21’nci Olağan Kurultay’ının ardından bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirledi.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, “Harekete geç genç” sloganıyla 21’nci Olağan Kurultay’ının ardından bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirledi.
MYK, şu isimlerden oluşuyor:
Başkan: İsmail Barbaros
Genel Sekreter: Enç Yılmaz
Örgüt Sekreteri: Dünay Laçin Soyal
Mali Sekreter: Zalihe Yaradanakul
Eğitim Sekreteri: Aysel Amir
Dış İlişkiler Sekreteri: Hüseyin Öksüzoğlu
Çevre Sekreteri: Deniz Miralay
Sivil Toplum ve Emek Sekreteri: Berkan Bengihan
Etkinlik ve Koordinasyon Sekreteri: Sonay Demirpençe
Yerel Yönetimler Sekreteri: Mustafa Özgören
Faal üye: Mehmet Hoca
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Etiketler : Cumhuriyetçi Türk Partisi