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CTP Gençlik Örgütü’nün yeni MYK'sı belirlendi

CTP Gençlik Örgütü’nün yeni MYK'sı belirlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, “Harekete geç genç” sloganıyla 21’nci Olağan Kurultay’ının ardından bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirledi.

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, “Harekete geç genç” sloganıyla 21’nci Olağan Kurultay’ının ardından bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirledi.

MYK, şu isimlerden oluşuyor:

Başkan: İsmail Barbaros

Genel Sekreter: Enç Yılmaz

Örgüt Sekreteri: Dünay Laçin Soyal

Mali Sekreter: Zalihe Yaradanakul

Eğitim Sekreteri: Aysel Amir

Dış İlişkiler Sekreteri: Hüseyin Öksüzoğlu

Çevre Sekreteri: Deniz Miralay

Sivil Toplum ve Emek Sekreteri: Berkan Bengihan

Etkinlik ve Koordinasyon Sekreteri: Sonay Demirpençe

Yerel Yönetimler Sekreteri: Mustafa Özgören

Faal üye: Mehmet Hoca

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