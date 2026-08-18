“Bir yılda 180 bin kişi nereye gitti?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, Başbakan Ünal Üstel’in KKTC nüfusuna ilişkin açıklamalarını eleştirerek, açıklanan rakamlar arasında ciddi çelişkiler bulunduğunu belirtti.

Solyalı, 2011 yılındaki son nüfus sayımında 286 bin 257 kişinin kaydedildiğini, devam eden yıllarda ise Başbakanlık tarafından projeksiyon nüfusunun 2019’da 420 bin 556, 2020’de 419 bin 810, 2021’de 448 bin 268, 2022’de 462 bin 747, 2023’te 476 bin 214 ve 2024’te 489 bin 308 olarak açıklandığını söyledi.

Açıklama şöyle:

Nüfus bir yılda 180 bin düşer mi?

2011 yılı son nüfus sayımında 286.257 kişi kaydedildi.

Devamında Başbakanlık, Projeksiyon nüfusu;

2019 yılı için 420.556

2020 yılı için 419.810

2021 yılı için 448.268

2022 yılı için 462.747

2023 yılı için 476.214

2024 yılı için 489. 308 olarak açıkladı ( öğrenci ve asker dahil).

Temmuz 2025 tarihinde Ünal Bey ; nüfus verisini -Öğrenci ve Asker hariç - 590.000 olarak açıklamıştı.

Bu sabah yapmış olduğu açıklamada ise Ünal Bey nüfusun 500.000 civarı olduğunu beyan etti. Öğrenci dahil mi değil mi bilgi vermedi.

KKTC’de izinli yabancı öğrenci sayısı KKTC Milli Eğitim Bakanlığı 2025-26 resmi verilerine göre 90.000’e yakın.

Yani öğrenciyi dahil ettiğimizde geçen yıl hesabında 680 BİN olması gereken öngörü bu yıl 500 BİN.

Harika bir ciddiyet! Aklıma ilk gelen sayıyı yuvarlarım diyor Sn. Başbakan.

Vatandaş sayısı gündemde bile yok!

Halk sizden nüfus planlaması, bu planlama ile güvenlik programı, işgücü planlaması, kamu hizmeti öngörüsü beklemekten çoktan vazgeçti.

Bu kadar ciddi meseleleri halkın aklı ile dalga geçecek şekilde ele almanızın sandıkta bir cevabı olacak!