Tırda 10 tabanca ve 50 canlı mermi ele geçirildi

Mağusa Limanı’na gelen bir gemideki tır araçta 10 tabanca, 10 şarjör ve 50 canlı mermi ele geçirildi. Tır şoförü S.S. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, dün saat 16.30 sıralarında limana gelen bir gemide bulunan tır araca yönelik “Çelik Hat Operasyonu” düzenledi.

Araçta yapılan aramada, 9 milimetre çapında 10 tabanca ve şarjörleri ile aynı çapta 50 canlı mermi bulundu.

Operasyon kapsamında zanlı olarak görülen tır şoförü S.S. (E-42) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.