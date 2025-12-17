Nilden Bektaş Erhürman, Taş Ocakları Birliği ile görüştü
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Taş Ocakları Birliği Başkanı Cenk Sarper ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Nilden Bektaş Erhürman, görüşmede yaptığı konuşmada, heyeti görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Taş Ocakları Birliği Başkanı Cenk Sarper de Erhürman’a, birliğin çalışmaları hakkında bilgi sundu.
