Erhürman, DAÜ-SEN heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Başkanı Ercan Hoşkara, genel sekreter Hamit Caner ve yürütme kurulu üyesi Mustafa Rıza’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, DAÜ-SEN başkanı ve beraberindeki heyeti görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara da konuşmasında, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik etti.