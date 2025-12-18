Erhürman, DAÜ-SEN heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Başkanı Ercan Hoşkara, genel sekreter Hamit Caner ve yürütme kurulu üyesi Mustafa Rıza’yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, DAÜ-SEN başkanı ve beraberindeki heyeti görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara da konuşmasında, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik etti.
