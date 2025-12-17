“Hukuki argümanlarımız ilk kez bir Avrupa Mahkemesi tarafından kabul gördü”

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın da işaret ettiği Fransa’daki Aix-En-Provence İstinaf Mahkemesi kararının, mülkiyet gerekçeli tutuklamaların hukuki mahiyeti açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Esendağlı, Avrupa Yakalama Emri kapsamında Fransa’ya giriş yaptığı sırada tutuklanan İran asıllı KKTC vatandaşı bir yatırımcının, Kıbrıs’a iade talebinin reddedildiğini belirterek, kararın gerekçesinin “AB hukukunun Kuzey Kıbrıs bölgesi açısından askıda olması ve uygulanmaması” olduğuna dikkat çekti.

Esendağlı, gerekçeli kararda Fransız İstinaf Mahkemesi’nin Kıbrıs’taki sui generis durumu nesnel biçimde ele aldığını ifade ederek, “Bu, ilk günden itibaren her platformda sözlü ve yazılı olarak ifade ettiğimiz hukuki argümanların ilk kez bir Avrupa Mahkemesi tarafından kabul görmesi anlamına geliyor.” dedi.

Roma’da yaşanan ilk tutuklamaya da değinen Esendağlı, tutuklanan meslektaşlarının cezaevinde uzun süre tutuklu kalma ihtimali ve yargı sürecinin uzayacağı beklentisi nedeniyle, mahkemede yapılan itiraz karara bağlanmadan iadenin gerçekleşmesine rıza gösterildiğini hatırlattı.

Fransız İstinaf Mahkemesi kararının, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik yetkisi bulunmayan KKTC topraklarında mülkiyete bağlı suçlar yaratma, buna dayanarak tutuklama ve ceza yargılaması yapma yetkisi olmadığı yönündeki argümanları da teyit ettiğini belirten Esendağlı, AİHM kararları çerçevesinde meselenin Taşınmaz Mal Komisyonu, devamında sivil iç hukuk yolları ve nihayetinde Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin müzakereler kapsamında ele alınabilecek bir konu olduğunu vurguladı.

Esendağlı, buna karşın Kıbrıs Rum tarafında polis tarafından tutuklanan ve mahkemelerce tutuklu yargılanan kişilerin yaşadığı mağduriyetin bu kararla çözülemediğine dikkat çekerek, “Bu konumdaki insanların mağduriyetini çözmek için konuya siyasi değil hukuki açıdan bakacak bir yargı organı bulunmadığı gibi, Kuzey’deki devletten de yeterli destek bir türlü sağlanamamıştır.” ifadelerini kullandı. Bu nedenle insanların kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kaldığını belirten Esendağlı, hukuksuz yargılamalar bağlamında cezalandırılmaya devam edildiklerini söyledi.

Esendağlı, “Kıbrıs’ın güneyinde ve kuzeyinde kendisine devlet diyen yapıların, Kıbrıs sorununa ilişkin siyasetlerini güçlendirmek için insanları bireysel olarak cezalandıracak ve mağdur edecek uygulamalardan bir an önce vazgeçmesi, konuyu masada çözmek için çaba sarf etmesi gerekmektedir.” dedi.