Telsim, 5G deneyim çalışması yapacak

Telsim, Ercan Havalimanı ve Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Resmi Geçit Töreni Alanı'nda, 5G deneyim çalışmaları gerçekleştireceğini bildirdi.

Telsim'den verilen bilgiye göre, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) tarafından verilen izinler çerçevesinde yapılacak çalışmalar, 19-21 Temmuz tarihlerini kapsayacak.

Çakmak: “Kuzey Kıbrıs'ın dijital geleceğine atılmış önemli bir adım”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Telsim Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Togan Çakmak, Telsim olarak Kuzey Kıbrıs'ta ilk 5G testlerini 2019 yılında gerçekleştirdiklerini, 19-21 Temmuz tarihleri arasında da 5G uyumlu cihaza sahip Telsim ve Türkiye Vodafone abonelerinin belirlenen deneyim noktalarında 5G deneyimini yaşayacağını kaydetti.

Bunun yalnızca teknolojik bir gösterim değil, Kuzey Kıbrıs'ın dijital geleceğine atılmış önemli bir adım olduğunu belirten Çakmak, amaçlarının; en hızlı olmak kadar, en güvenilir ve en kaliteli dijital deneyimi sunmak olduğunu belirtti.

Çakmak, 5G’nin yalnızca mobil internet hızlarının artması anlamına gelmediğini, yapay zeka uygulamalarından, akıllı şehir çözümlerine, nesnelerin internetinden endüstriyel otomasyona kadar geleceğin dijital ekonomisini şekillendirecek teknolojilerin temel altyapısını oluşturduğunu ifade etti.

Çakmak, 5G'yi sadece bir şebeke dönüşümü değil, aynı zamanda ülkenin dijital geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olarak değerlendirdiklerini belirterek, amaçlarının, müşterilere dünya standartlarında bir dijital deneyim yaşatmak, işletmelerin rekabetçiliğini artırmak ve Kuzey Kıbrıs'ın dijital geleceğine katkı sağlamak olduğunu kaydetti.