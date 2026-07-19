381 sürücü ceza aldı, 40 araç trafikten men edildi

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 381 sürücü rapor edildi, 40 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 2 bin 690 araç sürücüsünün kontrol edildiği trafik denetimlerinde; sürücülerin 153’ü yasal hız sınırı üzerinde, 14’ü alkollü, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 8’i sigortasız, 18’i emniyet kemeri takmadan, 4’ü muayenesiz, 30’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 3’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1’i polisin dur emrine uymamak ve 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 138’i diğer trafik suçlarından ceza aldı.