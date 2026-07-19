“Emrullah Turanlı’ya 19 milyon euroluk kamu kaynağı daha aktarılıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat, Resmi Gazete’de yayımlanan yasa gücündeki kararname üzerinden Ercan Havalimanı’yla ilgili hükümete sert eleştiriler yöneltti.

Talat, “Giderayak halka yaptıkları kötülükleri birer birer nihayetlendiriyorlar. Emrullah Bey’e 19 milyon euroluk kamu kaynağı daha aktarıyorlar” ifadelerini kullandı.

Talat, Ercan Havalimanı’yla ilgili Ek Sözleşme No. 5 kapsamında daha önce 59 milyon euronun Emrullah Turanlı’ya verildiğini belirterek, esas sözleşmeye göre uluslararası havacılık standartlarında inşa edilmesi gereken pist, apron ve taksi yollarının yapım yükümlülüğünün T&T’ye ait olduğunu, ancak bu işlerin kimin sorumluluğunda olduğunun ihtilaflı olarak kayda geçirildiğini söyledi.

Bu ihtilafın çözümü için konunun Türkiye Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) belirleyeceği yedi kişilik hakem heyetine bırakıldığını ifade eden Talat, heyetin kararının Turanlı lehine çıktığını ve söz konusu işlerin ek iş kapsamında değerlendirilerek KKTC’nin sorumluluğunda olduğuna hükmedildiğini kaydetti.

Sayıştay raporunda da mahkemelerin hükümet eliyle devre dışı bırakıldığının yazıldığını belirten Talat, bunun nedenine ilişkin bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmadığını söyledi. Daha önce kamuoyuyla paylaştıkları “gizli mutabakat” belgesini hükümet yetkililerine gösterdiklerini ifade eden Talat, buna karşılık tatmin edici bir yanıt alamadıklarını dile getirdi.

Talat, Resmi Gazete’de yayımlanan yasa gücündeki kararnameyle en az 19 milyon euroluk ek bedelin halkın sırtına yüklendiğini belirterek, hükümetin görevden ayrılmadan önce kamuya yeni mali yükler getirdiğini vurguladı.