Tek seferde 300 Milyon TL

Lapta Belediyesi ve Kıb-Tek’in ardından bu kez de Maliye Bakanlığı’na Sosyal Sigortalar’ın 13. Maaş ödemeleri ve Maliye’nin geçtiğimiz yıldan kalan borçlarının ödenmesi için borçlanma yetkisi verildi.

2 Ocak tarihli Resmi Gazete’ye göre Bakanlar Kurulu, ‘Devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesi’ gerekçesiyle Maliye Bakanlığı’na 300 Milyon TL borçlanabilme yetkisi verdi. Resmi Gazete’de, “Bakanlar Kurulu, 2022 Yılı Mali Bütçe Yasası Limitleri dahilinde ihtiyaç duyulan tutarlarda 300 Milyon Türk Lirası’na kadar borçlanabilmesi için Maliye Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına karar verdi” ifadeleri kullanıldı.

Kalkanlı: “300 Milyon TL yetki istedik ama borçlanma bu miktardan az olacak”

Bu bilgi üzerine YENİDÜZEN’e konuşan Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı, alınacak borcun bir kısmının 13. Maaş ödemelerini yapabilmesi için Sosyal Sigortalara verileceğini, kalan miktarın da Maliye’nin geçtiğimiz yıldan kalan borçları için harcanacağını söyledi. Kalkanlı şunları aktardı: “Biz Bakanlar Kurulu’ndan 300 Milyon TL’lik bir borçlanma yetkisi istedik ancak tabii ki alınacak miktar bu kadar fazla olmayacaktır. Alacağımız borç ağırlıklı olarak Sosyal Sigortalara gidecektir ancak bunun dışında geçen yıldan kalan borç ödemelerimiz de vardır. Paranın bir kısmı da bu borçlar için kullanılacaktır. Ayrıca kalan miktarı devletin kendi ihtiyaçlarını karşılamada da kullanmayı düşünüyoruz”.