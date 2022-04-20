TDP ve AKEL yeniden yakınlaşma kararı aldı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ile bir araya geldi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, TDP ve AKEL heyetlerinin de katıldığı görüşmede; iki liderin ortaya koydukları ikili ilişkiler, ortak faaliyetleri güçlendirmeye yönelik ön fikirler ifade edildi.

Yeniden yakınlaşma konusunda karar alan liderler, çalışmalara başlanması için takvimlendirme hususunda parti ekiplerini görevlendirecekler.

TDP Genel Başkanı Mine Atlı karma evlilikten doğduğu için öteki gibi görülen çocuklara vatandaşlık verilmesi gerektiğini belirtti.

Evliliğin insani bir ilişki olmasına rağmen çocukların sırtına bir kambur eklemeye kimsenin hakkının olmadığını belirten Atlı, ilk etapta çocuklara seyahat belgesi verilmesinin sonrasında vatandaşlığa doğru giden bir sürecin AKEL tarafından desteklenmesini talep etti.

Kıbrıslı Türklerin verdiği mücadeleler zemininde değerlendirmelerini ortaya koyan Toplumcu Demokrasi Partisi, partilerin üzerine düşen sorumluluklara değindi.

İki parti “taksimci anlayışın yürüttüğü” seçme, ekleme ve çıkarma yöntemleriyle bilgileri değiştirerek çökerttiği Crans Montana’nın yeniden başlaması gerektiğini dile getirmelerinin dışında, iki lider 2023 yılında Kıbrıs’ın güneyinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Kıbrıs sorunu hakkında bilgi alışverişinde bulundular.