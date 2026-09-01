TCG Işın gemisi çalışmalarını sürdürüyor

Girne-Taşucu seferini yapan FİLOJET isimli yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen kazanın ardından arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde.

Ailelerin bekleyişi devam ederken, çalışmalara bugün, Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde yer alan kurtarma ve yedekleme gemisi olan TCG Işın da katıldı.

Liman önündeki hareketlilik bugün de devam etti, kayıpların yakınları, umutlu bekleyişini sürdürdü.

Girne açıklarındaki gemi faciasında yakınlarından haber bekleyen ailelerin öfkesi büyüdü. Bir aile yakını, “İhmal değil, cinayet var” diyerek yetkililere tepki gösterirken, kriz merkezine girmeye çalışan aile yakınlarına güvenlik güçleri müdahale etti.

Sabah saatlerinde Girne açıklarına gelen ve arama kurtarma çalışmalarına başlayan TCG Işın gemisinin komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur, amaçlarının, Filo Jet gemisinin battığı tahmin edilen bölgede arama sistemleri ile batığın deniz dibindeki mevkiinin belirlenmesi ve batığın teşhis edilmesi olduğunu kaydetti.

Öğle saatlerinde liman önündeki kayıp yakınlarının yanına giden Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Bütün konsantrasyonumuz denizin altındaki gemiye ulaşmak” dedi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kayıp yakınlarının yanından ayrılmasının ardından TCG Işın gemisine giderek, çalışmaları yerinde takip etti.

Yapılan açıklamada, TCG Işın gemisinin yanı sıra yarın adaya TCG Alemdar gemisinin de getirileceği ve çalışmalara başlayacağı açıklandı.

Öte yandan çeşitli hastanelerde, tedavi gören 19 yaralıdan 13’ü bugün taburcu oldu.

Kazaya ilişkin son verilere göre, 267 kişinin bulunduğu gemide, 239 kişiye sağ olarak ulaşılırken, 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise kayıp.

20 kişi aranıyor

Yaşanan gemi faciasının ardından kendilerinden haber alınamayan 20 kişi için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Başbakanlık dün, aranan 20 kişinin isimlerini açıklamıştı.

İşte isimler:

Ferdi Törer, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Azel Hilaloğlu, Şerif Özdemir, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, Nazmiye Özbolat, Elmas Demir, İsmail Kurt, Yulia Özcan, Ayhan Özcan, Elife Bayır, Nihat Pancar, Mustafa Kemal Yaralı, Mehmet Bayhan, Mehmet Nuri Ayran.

8 kişi hayatını kaybetti

Pazar günü yaşanan gemi faciası sonrası Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Torer, Nurcan Hilaloğlu hayatını kaybetti. 6 kişi dün toprağa verilirken, 2 kişi de bugün uğurlanacak.

NELER YAŞANDI?

Erhürman: “Batık gemi olduğu değerlendirilen cisme ulaşıldı”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, çalışmaları yerinde gözlemlediklerini belirtti ve “Şu anda batık gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Tekrar ediyorum batık gemi olduğu değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

Çalışmanın, çok teknik ve hassasiyetle yürütülen bir çalışma olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erhürman, “Yarın itibariyle alemdar gemisi de burada olacak. Gece dahil çalışma devam edecek. Şu an itibariyle 550 metrede gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. Kesin açıklama daha sonra yapılacak” dedi.

Deniz yüzeyindeki çalışmanın da hiç aralıksız devam ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erhürman, eş zamanlı çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Şu an faaliyette olan gemi de gece çalışma kapasitesine sahip” ifadelerini kullandı.

TCG Alemdar da adaya geliyor

Türk Deniz Kuvvetleri’nin arama kurtarma gemilerinden TCG Işın’ın ardından TCG Alemdar da, batan Filo Jet adlı yolcu gemisinde arama kurtarma çalışmaları için yarın adaya geliyor.

TCG Işın’ın ardından TCG Alemdar da adaya geliyor

Erhürman, arama kurtarma gemisinde çalışmaları izliyor

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne’de, Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki arama kurtarma ve yedekleme gemisi TCG IŞIN’daki çalışmaları izliyor.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve CESUR TCG IŞIN Komutanı Deniz Binbaşı Ulaş da gemide yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne’de yaşanan facia sonrası kayıp insanların ve batık geminin bulunması amacıyla yürütülen arama-kurtarma çalışmalarındaki gemide yer alıyor.

13 kişi taburcu edildi

Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinden yaralı olarak kurtarılan ve hastanelerde tedavi altına alınan 19 yaralıdan 13’ü taburcu oldu.

TAK’ın edindiği bilgilere göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören 14 yaralıdan 10’u; Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören 4 yaralıdan 2'si ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavi gören 1 yaralı taburcu edildi.

Limanlar Dairesi Müdürlüğü:

"Filo Jet kaptanının belgesi 2029’a kadar geçerli"

Limanlar Dairesi Müdürlüğü, FİLO JET gemisinin kaptanının kaptanlık belgesinin geçerli olduğunu belirterek, kaptanın “ehliyetsiz” veya “geçersiz belgeyle görev yaptığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"Filo Jet kaptanının belgesi 2029’a kadar geçerli"

Cumhurbaşkanı Erhürman ailelerin yanında:

“Bütün konsantrasyonumuz denizin altındaki gemiye ulaşmak”

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından arama-kurtarma çalışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kriz merkezine geldi.

Erhürman, Girne Limanı önünde bekleyen ve yakınlarından haber alınamayan kişilerin aileleriyle bir araya geldi. Ailelere başsağlığı ve destek mesajı veren Erhürman, çalışmaların önceliğinin deniz altında bulunan gemiye ulaşmak olduğunu söyledi.

Erhürman, “Acınızı yüreğimizde hissediyoruz. Bütün konsantrasyonumuz denizin altındaki gemiye ulaşmak” dedi.

“Bütün konsantrasyonumuz denizin altındaki gemiye ulaşmak”

TCG Işın Komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur:

“Amacımız, arama sistemleri ile batığın deniz dibindeki mevkiinin belirlenmesi, batığın teşhis edilmesi”

Arama çalışmalarına başlayan, Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki arama kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın Komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur, amaçlarının, Filo Jet gemisinin battığı tahmin edilen bölgede arama sistemleri ile batığın deniz dibindeki mevkiinin belirlenmesi ve batığın teşhis edilmesi olduğunu kaydetti.

Batık teşhis edildikten sonra, 500 metre gibi önemli bir derinlikte kurtarma faaliyetlerine başlanacağını dile getiren Cesur, uzaktan kumandalı sualtı cihazı ile batığın çevresinde ve üzerinde detaylı arama ve inceleme faaliyetleri icra edileceğini belirtti.

“Amacımız, arama sistemleri ile batığın deniz dibindeki mevkiinin belirlenmesi, batığın teşhis edilmesi”

Kayıp yakınının tepkisi:

"Benim abim ölmedi, öldürüldü. Boğulmadı, boğdunuz"

Batan gemideki yakınlarıyla ilgili haber bekleyen ailelerin öfkesi büyüyor.

Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından liman girişinde bekleyen ailelerin endişeli bekleyişi öfkeye dönüştü.

Yakınlarından haber alamayan aileler, yetkililere seslenerek bir an önce açıklama yapılmasını istedi.

Aranan kişiler listesinde bulunan Mehmet Bayhan’ın kardeşi, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı kastederek, “O bakan buraya gelecek. Hesap vermeden istifa etmek yok” dedi.

Acılı aile yakını, “Eğer ihmal varsa gereken yapılacak deniyor. İhmal değil, cinayet var. Bu yaşanan cinayettir. Benim abim ölmedi, öldürüldü. Boğulmadı, boğdunuz. Bunu anlayın” ifadelerini kullandı.

Abisi için feryat eden genç, bu konuşmaların ardından askeri birliğin içerisindeki kriz merkezine doğru girmeye çalıştı. Gençle birlikte bazı aile yakınlarının da alana girmeye çalışması üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

Bölgede gergin bekleyiş sürüyor.