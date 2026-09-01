KTTO: “Acımız sonsuz, üzüntümüz büyüktür”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), gemi faciasının ardından beklentilerinin, her kademedeki sorumlular hakkında gerekli soruşturmaların yürütülmesi, hesap sorulması, adil ve gerçek bir yargılama yapılarak, sorumluluğu tespit edilenlerin gerekli şekilde cezalandırılması olduğunu vurguladı.

KTTO'dan yapılan yazılı açıklamada, Girne Limanı’ndan ayrılan yolcu gemisinin batması sonucu yaşanan büyük deniz faciasının herkesi derinden sarstığını, acılarının sonsuz, üzüntülerinin büyük olduğunu belirtildi.

“Sorumluluk taşıyan hiç kimsenin makamı, görevi veya konumu nedeniyle bu sürecin dışında kalmaması gerekir” denilen açıklamada, yaşanan facianın nedenlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması; benzer acıların bir daha yaşanmaması için deniz ulaşımı, güvenlik, denetim ve ilgili kamu hizmetlerindeki eksikliklerin giderilip, gecikmeden tedbirlerin alınması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılacak inceleme ve değerlendirmelerin güvenilir ve tarafsız olması, kamu vicdanında herhangi bir soru işareti bırakılmaması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, gerektiğinde Türkiye’den ve uluslararası alandan uzman ve bilirkişi desteği alınmasının yararlı olacağına inanıyoruz.

Bu elim faciada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyor; kazadan sağ kurtulanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Hepimize geçmiş olsun. Halkımızın başı sağ olsun”