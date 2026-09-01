Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından arama-kurtarma çalışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kriz merkezine geldi.

Erhürman, Girne Limanı önünde bekleyen ve yakınlarından haber alınamayan kişilerin aileleriyle bir araya geldi. Ailelere başsağlığı ve destek mesajı veren Erhürman, çalışmaların önceliğinin deniz altında bulunan gemiye ulaşmak olduğunu söyledi.

Erhürman, “Acınızı yüreğimizde hissediyoruz. Bütün konsantrasyonumuz denizin altındaki gemiye ulaşmak” dedi.

“20 kişi hâlâ aranıyor”

Fakikanın yargısal boyutunun da devam ettiğini belirten Erhürman, şu anda 20 kişinin hâlâ arandığını, hayatını kaybeden 8 kişinin ise kimliklerinin belirlendiğini ve cenazelerinin kaldırıldığını ifade etti.

Erhürman, arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin ise şu bilgileri verdi:

“Şu anda faaliyette olan ve Türkiye'den gelen arama-kurtarma gemisi, en ileri teknoloji gemilerden biridir. Yarın da aynı nitelikte bir gemi daha gelecek. Her türlü hazırlık yapıldı. Arama-kurtarma ekiplerinin denizin altındaki gemiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.