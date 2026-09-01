TCG Işın’ın ardından TCG Alemdar da adaya geliyor

Türk Deniz Kuvvetleri’nin arama kurtarma gemilerinden TCG Işın’ın ardından TCG Alemdar da, batan Filo Jet adlı yolcu gemisinde arama kurtarma çalışmaları için yarın adaya geliyor.

Türk Deniz Kuvvetleri envanterine 28 Ocak 2017'de katılan TCG Alemdar, 90 metre boyunda, 19 metre eninde ve 4 bin 200 ton deplasman yer alıyor. Gemi, 18 deniz mili sürat yapabilme kapasitesiyle görevlerini icra edebiliyor.

Denizaltı kurtarma gemisi olarak görev yapan TCG Alemdar, denizaltıdan personel kurtarma sistemleriyle birlikte çalışabilecek uygun kıçüstü alanına sahip.

Gemide, 600 metre derinliğe kadar denizaltıların harici havalandırılması sağlanabiliyor. Ayrıca hava ve karışım gaz sistemleri ile 90 metre derinliğe kadar dalış icra edilebiliyor. Bunun yanında gemide, açık deniz yedeklemesi imkânları da bulunuyor.

Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı envanterinde bulunan Atmosferik Dalış Sistemi ve kurtarma çanı, gemide kullanılabiliyor. Ayrıca kurtarma ve yedekleme gemileri envanterinde yer alan ROV ve YTS cihazlarının görevlerde kullanılabilmesi için gerekli entegrasyon sağlanmış durumda.

TCG Alemdar'ın hastane, helikopter platformu, dinamik konumlandırma sistemi ve sonar sistemleri ile ana görev fonksiyonlarını destekleyen sistem ve cihazlara da sahip olduğu bildirildi.