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Elektrik direğindeki trafodan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu

Elektrik direğindeki trafodan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu

Güneşköy’de bir şahsa ait bahçenin kenarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Güneşköy’de Topel bölgesinde dün bir şahsa ait bahçenin kenarında bulunan elektrik direğindeki trafodan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 34 narenciye ile 2 armut ağacı, 100 metre uzunluğundaki damlama lastiği ve 1 dönüm kuru ot yandı.

Soruşturma devam ediyor.

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