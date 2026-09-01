Elektrik direğindeki trafodan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu
Güneşköy’de bir şahsa ait bahçenin kenarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Güneşköy’de Topel bölgesinde dün bir şahsa ait bahçenin kenarında bulunan elektrik direğindeki trafodan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.
Polisten verilen bilgiye göre, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 34 narenciye ile 2 armut ağacı, 100 metre uzunluğundaki damlama lastiği ve 1 dönüm kuru ot yandı.
Soruşturma devam ediyor.
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