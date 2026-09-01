Güneşköy’de Topel bölgesinde dün bir şahsa ait bahçenin kenarında bulunan elektrik direğindeki trafodan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 34 narenciye ile 2 armut ağacı, 100 metre uzunluğundaki damlama lastiği ve 1 dönüm kuru ot yandı.

Soruşturma devam ediyor.