Sol Hareket : “İnsan hayatı ihmalin ve denetimsizliğin bedelini ödeyemez”

Sol Hareket yaptığı açıklamada, Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasında yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, kurtarılanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sol Hareket, “KKTC’de insan yaşamını ikinci plana atan, denetimsizliği olağanlaştıran ve hesap vermekten kaçınan yönetim anlayışını kabul etmiyoruz” dedi.

Bu olayın, yolcu taşımacılığında güvenlik ve denetim mekanizmalarının ne durumda olduğunun tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasını zorunlu kıldığını belirten Sol Hareket, insan hayatı söz konusu olduğunda hiçbir alanda denetimsizliğe, ihmale ve sorumsuzluğa yer olamayacağını vurguladı.

Sol Hareket, bu facianın nedenleri ve sorumluluk zincirinin hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde araştırılması; geminin teknik yeterliliğinden sefer koşullarına, ruhsatlandırmadan denetim süreçlerine kadar tüm ayrıntıların kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılması gerektiğini söyledi.

Ulaştırmadan sorumlu makamlar başta olmak üzere, denetim ve izin süreçlerinde sorumluluğu bulunan herkesin siyasi ve idari sorumluluğunun hesabını vermesi gerektiğini dile getiren Sol Hareket, “Erhan Arıklı, ulaştırmadan sorumlu bakan olarak siyasi sorumluluğu üstlenmeli ve istifa etmelidir. Olası ihmal ve kusurlar konusunda bağımsız ve kapsamlı bir soruşturma derhal başlatılmalıdır” dedi.